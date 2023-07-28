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28 июля, 15:53

Захарова заявила, что сегодняшние атаки Киева не имели военного смысла, и пообещала жёсткий ответ

Захарова: Атаки Киева на Ростовскую область и Москву не имели военного смысла

<p>Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/golubev_vu/731" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Василий Голубев</a></p>

Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением после атак Украины на Ростовскую область и Москву. Она осудила очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры.

"Военного смысла они (атаки ВСУ. — Прим. Лайфа) заведомо не имели... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры", — говорится в заявлении Захаровой.

Она также призвала международное сообщество выступить с осуждением террористических методов, которых не гнушается Киев.

Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео

Момент падения украинской ракеты С-200 в центре Таганрога попал на видео

Напомним, сегодня, 28 июля, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую такую же ракету — в районе города Азова. Кроме того, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. БПЛА сбили силы Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

Александра Вишнякова
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