Захарова заявила, что сегодняшние атаки Киева не имели военного смысла, и пообещала жёсткий ответ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением после атак Украины на Ростовскую область и Москву. Она осудила очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры.

"Военного смысла они (атаки ВСУ. — Прим. Лайфа) заведомо не имели... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры", — говорится в заявлении Захаровой.