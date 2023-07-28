Захарова заявила, что сегодняшние атаки Киева не имели военного смысла, и пообещала жёсткий ответ
Захарова: Атаки Киева на Ростовскую область и Москву не имели военного смысла
Последствия атаки Киева на Таганрог. Обложка © Telegram / Василий Голубев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением после атак Украины на Ростовскую область и Москву. Она осудила очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры.
"Военного смысла они (атаки ВСУ. — Прим. Лайфа) заведомо не имели... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры", — говорится в заявлении Захаровой.
Она также призвала международное сообщество выступить с осуждением террористических методов, которых не гнушается Киев.
Напомним, сегодня, 28 июля, российская система ПВО перехватила сразу две ракеты над Ростовской областью. Первая была уничтожена над Таганрогом, её обломки упали на территорию города. В результате пострадало более десяти человек, погибших нет. Разрушено кафе. В Минобороны позже разъяснили, что Украина ударила по Таганрогу модифицированной ракетой С-200. Позже система ПВО перехватила вторую такую же ракету — в районе города Азова. Кроме того, ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника. БПЛА сбили силы Минобороны, пострадавших и разрушений нет.