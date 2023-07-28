Повар разрушенного в Таганроге кафе: Ударная волна на нас пришлась
Повар кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта
Повар разрушенного в результате украинского удара кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта ракеты С-200. Его слова приводит телеграм-канал SHOT.
Повар кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта ракеты. Видео © Telegram / SHOT
"Повылетали стёкла, рамы. Ударная волна на нас пришлась", — сказал мужчина, уточнив, что он в результате происшествия не пострадал.
По словам сотрудника кафе, ударная волна была со стороны кухни, которая выходит на задний двор. Сразу после падения ракеты вылетели стёкла — осколки ранили несколько сотрудников заведения, после чего их доставили в больницу. В момент самого инцидента с ракетой в кафе был занят только один столик.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня днём в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200, которую удалось перехватить. Её обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, состояние пострадавших при падении осколков стабильное.
Telegram / SHOT