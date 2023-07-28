Повар разрушенного в Таганроге кафе: Ударная волна на нас пришлась

"Повылетали стёкла, рамы. Ударная волна на нас пришлась", — сказал мужчина, уточнив, что он в результате происшествия не пострадал.

По словам сотрудника кафе, ударная волна была со стороны кухни, которая выходит на задний двор. Сразу после падения ракеты вылетели стёкла — осколки ранили несколько сотрудников заведения, после чего их доставили в больницу. В момент самого инцидента с ракетой в кафе был занят только один столик.