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28 июля, 20:43

Повар разрушенного в Таганроге кафе: Ударная волна на нас пришлась

Повар кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта

Повар разрушенного в результате украинского удара кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта ракеты С-200. Его слова приводит телеграм-канал SHOT.

Повар кафе "Чехов сад" в Таганроге рассказал о первых минутах после прилёта ракеты. Видео © Telegram / SHOT

"Повылетали стёкла, рамы. Ударная волна на нас пришлась", — сказал мужчина, уточнив, что он в результате происшествия не пострадал.

По словам сотрудника кафе, ударная волна была со стороны кухни, которая выходит на задний двор. Сразу после падения ракеты вылетели стёкла — осколки ранили несколько сотрудников заведения, после чего их доставили в больницу. В момент самого инцидента с ракетой в кафе был занят только один столик.

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Появилось видео изнутри разрушенного взрывом кафе в Таганроге и оказания помощи раненым

Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня днём в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200, которую удалось перехватить. Её обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, состояние пострадавших при падении осколков стабильное.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Юлия Коновалова
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