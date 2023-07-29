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28 июля, 23:00

В Таганроге ввели режим ЧС в районе взрыва

В Таганроге вводят режим ЧС в районе падения обломков украинской ракеты С-200. О подписании соответствующего постановления сообщил в телеграм-канале мэр города Андрей Фатеев.

"Границы зоны ЧС на территории города Таганрога: пер. Лермонтовский, 29, пер. Антона Глушко, 12, ул. Александровская, 48, 59, 62, 68, 70, пер. Итальянский, 22, ул. Фрунзе, 37, пер. Лермонтовский, 12, пер. Мечниковский, 11", — уточнил он.

По словам мэра, в субботу с семи утра комиссия займётся обследованием домов, а далее к обработке полученных материалов подключится Следственный комитет.

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Напомним, мощный взрыв прогремел днём 28 июля в городе Таганроге Ростовской области. Как сообщили в Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200, которую удалось перехватить. Её обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. По словам врачей, их состояние стабильное.

Обложка ©

t.me / Василий Голубев

Лариса Сафронова
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