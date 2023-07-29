Москалькова призвала ООН обратить внимание на обстрел Таганрога со стороны ВСУ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после обстрела Таганрога призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка предать огласке атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ.

"Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население, — тактика, бесспорно, свидетельствующая о террористическом характере киевского режима", — написала она в телеграм-канале.