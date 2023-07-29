Москалькова призвала ООН обратить внимание на обстрел Таганрога со стороны ВСУ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после обстрела Таганрога призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка предать огласке атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ.
"Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население, — тактика, бесспорно, свидетельствующая о террористическом характере киевского режима", — написала она в телеграм-канале.
Москалькова указала, что обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в другие органы. Она попросила обратить внимание на "возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права".
Ранее Лайф рассказывал о том, что днём 28 июля в Таганроге прогремел мощный взрыв. По данным Минобороны, украинские войска ударили по городу с помощью переоборудованной ракеты С-200. Её перехватили, а обломки упали на территорию города. Позже система ПВО перехватила вторую ракету — в районе города Азова. Всего пострадало 16 человек. В районе падения обломков украинской ракеты ввели режим ЧС.
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