Британцам предрекли вторую подряд тяжёлую зиму

Жителям Великобритании уже вторую зиму подряд придётся несладко из-за отсутствия хранилищ газа для предотвращения перебоев с поставками. Предупредила их о предстоящих сложностях британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK, заявление приводит газета Express.

"В то время как цены снизились, они всё ещё представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", — говорится в сообщении.