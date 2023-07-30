Британцам предрекли вторую подряд тяжёлую зиму
Компания Energy UK предупредила британцев о тяжёлой зиме и возможном росте цен
Жителям Великобритании уже вторую зиму подряд придётся несладко из-за отсутствия хранилищ газа для предотвращения перебоев с поставками. Предупредила их о предстоящих сложностях британская торговая организация в энергоотрасли Energy UK, заявление приводит газета Express.
"В то время как цены снизились, они всё ещё представляют собой проблему для многих клиентов, и нельзя исключать дальнейшего роста. Эта зима будет сложной для многих домохозяйств и предприятий", — говорится в сообщении.
Есть вероятность, что миллионы британцев не смогут оплатить счета. В связи с этим компания призывает власти Великобритании подготовить механизм для поддержки граждан.
Напомним, в октябре 2022 году в Правительстве Британии допускали вариант с отключением электричества зимой из-за кризиса. При этом канцлер герцогства Ланкастерского Назим Захави отметил, что это маловероятно, но нужно подготовиться к любому сценарию. Тогда британцев часто предупреждали об угрозе дефицита газа. В опасности была вся Европа. Так, ей за отказ от российского газа на фоне украинского конфликта пришлось заплатить порядка одного триллиона долларов. А в феврале Европе предрекли "ещё более тяжёлую зиму".
ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN