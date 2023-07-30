Отсидевшая в России Бриттни Грайнер пропустит матчи из-за проблем с психикой

Баскетболистка из США Бриттни Грайнер, отсидевшая в российской тюрьме по делу о контрабанде наркотиков, намерена приостановить спортивную деятельность из-за проблем с психикой. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, Грайнер не будет принимать участия в двух ближайших играх своей команды — против "Чикаго" и "Индианы".