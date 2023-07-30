Отсидевшая в России Бриттни Грайнер пропустит матчи из-за проблем с психикой
Бриттни Грайнер. Фото © ТАСС / AP Photo / John Locher
Баскетболистка из США Бриттни Грайнер, отсидевшая в российской тюрьме по делу о контрабанде наркотиков, намерена приостановить спортивную деятельность из-за проблем с психикой. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, Грайнер не будет принимать участия в двух ближайших играх своей команды — против "Чикаго" и "Индианы".
"Финикс" полностью поддерживает Бриттни, и мы продолжим совместную работу над графиком её возвращения", — говорится в сообщении команды.
Напомним, Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. В ручной клади спортсменки нашли вейпы с гашишным маслом. Химкинский суд Московской области приговорил её к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. В декабре прошлого года баскетболистку обменяли на россиянина Виктора Бута. Вернувшись в США, американка стала игроком "Финикс Меркури".