ЭКОВАС: Если президента Базума не вернут к власти, будут применены военные меры

Мятежники в Нигере за неделю должны освободить президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок. В противном случае будут применены военные меры, заявил глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре.

"Если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка... Такие меры могут включать применение силы", — сказал он.