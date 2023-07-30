Регион

Уведомления отключены

30 июля, 14:15

ЭКОВАС: Если президента Базума не вернут к власти, будут применены военные меры

Мятежники в Нигере за неделю должны освободить президента Мохамеда Базума и восстановить конституционный порядок. В противном случае будут применены военные меры, заявил глава комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Алье Туре.

"Если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка... Такие меры могут включать применение силы", — сказал он.

Франция пригрозила последствиями при атаке на её дипломатов в Нигере

Франция пригрозила последствиями при атаке на её дипломатов в Нигере

Напомним, сегодня стало известно, что на улицы Ниамея — столицы Нигера — вышли тысячи людей. Некоторые из них держали флаги России. Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). А президента страны Мохамеда Базума задержала его же охрана 26 июля и потребовала, чтобы он ушёл в отставку. Также военные заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Другая группа солдат объявила о закрытии границ, приостановлении деятельности государственных учреждений и введении комендантского часа. Офис Базума заявил, что армия страны не поддержала мятежников, однако командование вооружёнными силами позднее сообщило, что солидарно с ними. Совет мира и безопасности Африканского союза дал военным Нигера не более 15 дней на восстановление конституционной власти.

Обложка ©

ТАСС / AP / Sam Mednick

Светлана Оперук
  • Новости
  • нигер
  • Африка
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров