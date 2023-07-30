В ООН выступит свидетель гибели Владлена Татарского
Полянский: В Совбезе ООН выступит свидетель гибели Владлена Татарского
На заседании Совбеза Организации Объединённых Наций по проблеме использования Украиной террористических методов выступит активист Сергей Чаулин, который находился в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге в момент гибели военкора Владлена Татарского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Заседание начнётся 31 июля в 17:00 по московскому времени.
"В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унёсшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", — написал Полянский в телеграм-канале.
Лайф напоминает, что военкор и блогер Владлен Татарский погиб в результате теракта 2 апреля 2023 года. Взрыв прогремел в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась россиянка Дарья Трепова*. Именно она подарила журналисту статуэтку, внутри которой была спрятана бомба. Убийца военкора содержится в столичном СИЗО "Лефортово", 1 июня арест Треповой* продлили до сентября. 25 июля ей предъявили окончательное обвинение.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
ТАСС / EPA / JUSTIN LANE