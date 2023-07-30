В ООН выступит свидетель гибели Владлена Татарского

На заседании Совбеза Организации Объединённых Наций по проблеме использования Украиной террористических методов выступит активист Сергей Чаулин, который находился в кафе "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге в момент гибели военкора Владлена Татарского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Заседание начнётся 31 июля в 17:00 по московскому времени.

"В качестве докладчика мы запросили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унёсшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен", — написал Полянский в телеграм-канале.