Подышать Блиновской: В Саратове начали продавать воздух с выступлений "королевы марафонов"

В Саратове мужчина на одной из городских улиц открыл продажу воздуха с выступлений блогерши, "королевы марафонов" Елены Блиновской. Таким необычным предложением действительно заинтересовались местные жители, да ещё и выложили фото и видео в соцсети. На кадрах мужчина показывает двум клиенткам целый автомобиль, заполненный воздушными шарами с этим воздухом. Он подчеркнул, что товара ему хватит ещё на месяц.

Предприимчивый мужчина утверждает, что также закачал воздух с выступлений блогерши Александры Митрошиной и других. Прайс обширный. Так, воздух с дальнего ряда стоит 700 рублей, со среднего — 1000, а с первого — 5000. Есть ещё и настойка "20 капель перед любым выступлением", стоит она 500 рублей, также есть настойка "Хакамадовка". Мужчина обещает, что, если эффекта не будет, он вернёт деньги.