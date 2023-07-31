Песков заявил, что повышение уровня террористической угрозы в Москве не планируется
Повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе из-за участившихся атак беспилотников не планируется. Об этом сообщил сотрудникам СМИ в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько мне известно — нет", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Лайф напоминает, что в ночь на 30 июля украинские войска предприняли очередную попытку атаковать Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в результате нападения были незначительно повреждены фасады двух офисных башен "Москвы-Сити". Лайф публиковал видео последствий атаки БПЛА. Пострадавших нет. Лайф также публиковал первые фотографии обломков неизвестного беспилотника, который был сбит 28 июля в Троицком административном округе. А 24 июля осколки неизвестного дрона были найдены в Москве на Комсомольском проспекте.
Артём Геодакян / ТАСС