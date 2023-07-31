Кремль обеспокоила ситуация с мятежом в Нигере

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль серьёзно обеспокоен ситуацией с мятежом в Нигере. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 31 июля.

По его словам, происходящие в этой стране события вызвали обеспокоенность у всех участников саммита Россия – Африка, проходившего в Санкт-Петербурге. Песков указал, что Кремль выступает за восстановление законности в Нигере и призывает все стороны к сдержанности ради сохранения человеческих жизней.