Кремль обеспокоила ситуация с мятежом в Нигере
Песков: Кремль серьёзно обеспокоен ситуацией с мятежом в Нигере
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль серьёзно обеспокоен ситуацией с мятежом в Нигере. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 31 июля.
По его словам, происходящие в этой стране события вызвали обеспокоенность у всех участников саммита Россия – Африка, проходившего в Санкт-Петербурге. Песков указал, что Кремль выступает за восстановление законности в Нигере и призывает все стороны к сдержанности ради сохранения человеческих жизней.
"И мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны", — отметил пресс-секретарь президента России.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. ЭКОВАС пригрозило Нигеру введением войск из-за госпереворота.