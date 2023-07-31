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31 июля, 13:03

Челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку, пока не могут допросить

Мужчина, 14 лет державший в плену девушку, остаётся в психиатрической лечебнице

Силовики пока не могут допросить жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену девушку. Мужчина остаётся в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает Ura.ru.

"Сейчас Владимир Ч. остаётся в психиатрической лечебнице, куда его увезли на скорой. Собственно, благодаря этому его жертва и смогла вырваться из плена. Состояние подозреваемого исключает возможность его допроса", — цитирует агентство свой источник.

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

СК показал видео из дома под Челябинском, где маньяк 14 лет держал свою жертву

Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

Криминалист объяснил, почему пленница челябинского маньяка не сбежала за 14 лет

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СК РФ

Александра Вишнякова
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