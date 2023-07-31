Челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку, пока не могут допросить
Мужчина, 14 лет державший в плену девушку, остаётся в психиатрической лечебнице
Силовики пока не могут допросить жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену девушку. Мужчина остаётся в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает Ura.ru.
"Сейчас Владимир Ч. остаётся в психиатрической лечебнице, куда его увезли на скорой. Собственно, благодаря этому его жертва и смогла вырваться из плена. Состояние подозреваемого исключает возможность его допроса", — цитирует агентство свой источник.
Напомним, ранее стало известно, что жительница Челябинска сбежала из плена маньяка спустя 14 лет. Мужчина похитил девушку, когда ей было 19 лет, и удерживал в своём доме в посёлке Смолино, где проживал вместе с престарелой матерью. Хозяин жилища угрожал пленнице ножом, держал её в прислугах и сильно бил. Позже стало известно, что маньяк убил свою предыдущую жертву. Останки женщины были обнаружены за одной из хозяйственных построек на участке подозреваемого.