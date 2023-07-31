Челябинского маньяка, 14 лет державшего в плену девушку, пока не могут допросить

Силовики пока не могут допросить жителя Челябинской области, который 14 лет держал в плену девушку. Мужчина остаётся в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает Ura.ru.

"Сейчас Владимир Ч. остаётся в психиатрической лечебнице, куда его увезли на скорой. Собственно, благодаря этому его жертва и смогла вырваться из плена. Состояние подозреваемого исключает возможность его допроса", — цитирует агентство свой источник.