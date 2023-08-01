Лукашенко: Не дай бог нам придётся использовать российское ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фактором сдерживания агрессивных проявлений переброшенное в республику российское ядерное оружие. Он выразил надежду, что его никогда не придётся применять.

"Ядерное оружие — это безопасность. Не дай бог придётся использовать это оружие. Я всё-таки надеюсь, этого не будет", — сказал глава государства во время встречи с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".