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1 августа, 09:15

Лукашенко: Не дай бог нам придётся использовать российское ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фактором сдерживания агрессивных проявлений переброшенное в республику российское ядерное оружие. Он выразил надежду, что его никогда не придётся применять.

"Ядерное оружие — это безопасность. Не дай бог придётся использовать это оружие. Я всё-таки надеюсь, этого не будет", — сказал глава государства во время встречи с жителями агрогородка Беловежский в Брестской области, его цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко признался, что не хочет войны для своего народа, особенно при его президентстве. "Это страшное дело", заметил белорусский лидер и подчеркнул, что Минск оружием не бряцает, однако готов в любой момент встать на защиту страны.

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Лайф напоминает, что 25 мая министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соглашение о хранении российского ядерного оружия на территории республики, при этом контроль за ним по-прежнему будет осуществлять Москва. В тот же день Лукашенко объявил о начале перемещения нестратегического ядерного оружия из РФ в Белоруссию. Первые ядерные заряды в республику уже доставлены.

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Сайт президента Белоруссии

Андрей Бражников
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