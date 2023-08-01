Дипломатам ЕС дали команду тихо покинуть Нигер на фоне угрозы вторжения войск Западной Африки
Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну
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Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали сообщила, что Евросоюз разрешил своим дипломатам покинуть Нигер в связи с мятежом.
"Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии ЕС пока не принято", — уточнила Массрали.
По её словам, персонал дипмиссии сейчас может уехать из страны "по своему желанию". Количество и имена европейских дипломатов в Нигере она разглашать не стала из соображений безопасности. Массрали также подтвердила, что Франция и ряд других стран ЕС начали операцию по эвакуации своих граждан. Детали она также предпочла сохранить в тайне.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он провозгласил себя позже главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. ЭКОВАС пригрозило Нигеру введением войск из-за мятежа.