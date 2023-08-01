Дипломатам ЕС дали команду тихо покинуть Нигер на фоне угрозы вторжения войск Западной Африки

"Мы приняли решение разрешить персоналу нашей миссии в Нигере покинуть Ниамей в связи с произошедшим военным переворотом, но никакого формального решения об эвакуации миссии ЕС пока не принято", — уточнила Массрали.

По её словам, персонал дипмиссии сейчас может уехать из страны "по своему желанию". Количество и имена европейских дипломатов в Нигере она разглашать не стала из соображений безопасности. Массрали также подтвердила, что Франция и ряд других стран ЕС начали операцию по эвакуации своих граждан. Детали она также предпочла сохранить в тайне.