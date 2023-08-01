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1 августа, 13:27

В МИД РФ ответили Подоляку, который заметил "руку Москвы" в мятеже в Нигере

Замглавы МИД Богданов отверг причастность РФ к ситуации в Нигере

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал заявление Киева, который увидел "руку Москвы" в военном перевороте в Нигере. По словам дипломата, РФ не могла иметь никакого отношения к этим событиям.

"Никакого отношения к событиям не имеем и не могли иметь... У нас главный принцип — африканским проблемам африканское решение", заявил дипломат в беседе с RТ.

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Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он провозгласил себя позже главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в военном перевороте в Нигере.

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Александра Вишнякова
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