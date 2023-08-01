В МИД РФ ответили Подоляку, который заметил "руку Москвы" в мятеже в Нигере

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал заявление Киева, который увидел "руку Москвы" в военном перевороте в Нигере. По словам дипломата, РФ не могла иметь никакого отношения к этим событиям.