В МИД РФ ответили Подоляку, который заметил "руку Москвы" в мятеже в Нигере
Замглавы МИД Богданов отверг причастность РФ к ситуации в Нигере
Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал заявление Киева, который увидел "руку Москвы" в военном перевороте в Нигере. По словам дипломата, РФ не могла иметь никакого отношения к этим событиям.
"Никакого отношения к событиям не имеем и не могли иметь... У нас главный принцип — африканским проблемам африканское решение", — заявил дипломат в беседе с RТ.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он провозгласил себя позже главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. Сегодня советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в военном перевороте в Нигере.
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