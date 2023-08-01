Команда Зеленского заметила "руку Москвы" в мятеже в Нигере

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в военном перевороте в Нигере. Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.

"Уже абсолютно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия", — написал Подоляк.