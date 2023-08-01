Команда Зеленского заметила "руку Москвы" в мятеже в Нигере
Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в военном перевороте в Нигере
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал Россию виновной в военном перевороте в Нигере. Об этом говорится в сообщении на его странице в Twitter.
"Уже абсолютно очевидно, что за так называемым "военным переворотом" в Нигере стоит Россия", — написал Подоляк.
Советник Зеленского также добавил, что об этом свидетельствует поддержка военного переворота в Нигере со стороны "пророссийских" Мали и Буркина-Фасо, а у самой России "есть глобальный сценарий провоцирования нестабильности".
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили об отстранении Мохамеда Базума от поста президента. В стране закрыли границы и приостановили действие конституции. Во время переворота президентскую гвардию возглавлял Абдурахман Тчиани, он провозгласил себя позже главой государства. В Нигере выступают за полный отказ от сотрудничества с Францией. ЭКОВАС пригрозило Нигеру введением войск из-за мятежа, но Буркина-Фасо и Мали тут же отреагировали, заявив, что будут считать вмешательство в дела Нигера объявлением им войны.
ТАСС / EPA / ISSIFOU DJIBO