Украинский адвокат заявила, что Зеленский стал чаще подставлять своих "хозяев"
Юрист Монтян — о ликвидации Зеленского: В любой момент понадобится замена
Американские власти и их пособники в последнее время недовольны украинским президентом Владимиром Зеленским, который всё чаще стал подставлять своих "хозяев". Об этом заявила украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.
"Если до сих пор все, так сказать, конкурирующие фирмы не зачищены под ноль, значит, коллективный Запад считает, что в любой момент может понадобиться замена", — приводит её слова "Царьград".
Напомним, ранее Запад заподозрили в планах ликвидировать Зеленского из-за слива "смертельного" сценария. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон увидел в терактах, совершённых недоброжелателями на территории России, военную слабость киевского режима, которые к тому же приближают Зеленского к преждевременной смерти. При этом газета Politico раскрыла детали украинского "плана Б" на случай его гибели. К слову, он противоречит 112-й статье конституции страны. При этом в Верховной раде после этого назвали возможные будущие кандидатуры на пост главы страны.
ТАСС / AP / Clodagh Kilcoyne