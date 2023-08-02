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Опубликовано 2 августа 2023, 12:05

Склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ уничтожен в районе Славянска

Склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ уничтожен в районе Славянска. Об этом сообщил на брифинге в среду официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Белая Гора, Красногоровка, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. В районе города Славянска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Лиман", — перечислил генерал-лейтенант.

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Ранее Лайф писал, что на Донецком направлении бойцы ВС РФ отбились от восьми атак пртивника, в частности у Марьинки и Белогоровки. Кроме того, российские военные пресекли попытку нападения ВСУ в районе Нововодяного Луганской Народной Республики. А на днях российские войска поразили в зоне спецоперации радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк-3" ВСУ.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Марина Калегина
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