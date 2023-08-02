Политолог призвал россиян "быть лучшими в своём деле" ради общего успеха

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов, подводя итоги церемонии вручения государственных наград в Кремле участникам СВО и семьям погибших военных, указал в беседе с Лайфом на главные качества наших граждан, которые в эти сложные времена проявили себя наилучшим образом.

"Речь идёт о героических людях, героях нашего времени в сегодняшнем непростом периоде, который мы всей страной переживаем. Надо сказать, что по праву главными героями современной России являются защитники Отечества. Президент это подчёркивает, их особую роль в истории и в будущем страны. <...> Защитники страны, безусловно, главные герои, но и отмечаются успехи нашего общества, наших лучших граждан в своём деле, в каждом направлении деятельности. Как президент выразился, это и есть залог уверенного движения вперёд. То есть быть лучшим на своём месте", — отметил политолог.

Эксперт отдельно отметил слова Владимира Путина о том, что в России чужих детей не бывает, а своих мы не бросаем, поэтому государство принимает на себя полную ответственность за детей погибших героев. Впрочем, это "фундаментальная, свойственная нашей ментальности" черта, добавил Мартынов.