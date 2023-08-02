Политолог призвал россиян "быть лучшими в своём деле" ради общего успеха
Доцент Мартынов назвал защитников Отечества главными героями современной России
Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов, подводя итоги церемонии вручения государственных наград в Кремле участникам СВО и семьям погибших военных, указал в беседе с Лайфом на главные качества наших граждан, которые в эти сложные времена проявили себя наилучшим образом.
"Речь идёт о героических людях, героях нашего времени в сегодняшнем непростом периоде, который мы всей страной переживаем. Надо сказать, что по праву главными героями современной России являются защитники Отечества. Президент это подчёркивает, их особую роль в истории и в будущем страны. <...> Защитники страны, безусловно, главные герои, но и отмечаются успехи нашего общества, наших лучших граждан в своём деле, в каждом направлении деятельности. Как президент выразился, это и есть залог уверенного движения вперёд. То есть быть лучшим на своём месте", — отметил политолог.
Эксперт отдельно отметил слова Владимира Путина о том, что в России чужих детей не бывает, а своих мы не бросаем, поэтому государство принимает на себя полную ответственность за детей погибших героев. Впрочем, это "фундаментальная, свойственная нашей ментальности" черта, добавил Мартынов.
"[На церемонии присутствовали] люди всех национальностей, из всех регионов. Отдельно я бы отметил выступления алтайского писателя Бедюрова, он так чётко, лаконично, сурово, по-сибирски сформулировал: "Наши народы с особым чувством сознают свою принадлежность к России и российскому гражданству, наши народы осознали, как важно сохранять единство, когда враг откровенно говорит об уничтожении России", — напомнил Мартынов, указав, что выделил именно этот момент, потому что его бабушка родилась на Алтае.
Напомним, 2 августа в Кремле состоялась церемония вручения госнаград, в ходе которой президент России Владимир Путин поблагодарил героев спецоперации за преданную службу Отечеству, а также пообщался с вдовами погибших участников СВО.
Kremlin.ru