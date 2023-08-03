Число жертв крушения вертолёта c туристами на Алтае увеличилось до шести
Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Фото © МЧС России
Число жертв крушения вертолёта Ми-8 c туристами на Алтае увеличилось до шести. Одна из пострадавших пассажирок скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края.
"[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объёме", — рассказали в ведомстве.
Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. На его борту была группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми. Однако позже ещё одна пассажирка скончалась в больнице.