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3 августа, 05:11

Число жертв крушения вертолёта c туристами на Алтае увеличилось до шести

<p>Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Фото © МЧС России</p>

Вертолёт Ми-8, потерпевший крушение в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай. Фото © МЧС России

Число жертв крушения вертолёта Ми-8 c туристами на Алтае увеличилось до шести. Одна из пострадавших пассажирок скончалась в больнице Барнаула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Алтайского края.

"[Женщина] скончалась, [пострадавший] мужчина стабильный, медпомощь оказывают в полном объёме", — рассказали в ведомстве.

Обжигающий дым и пламя: Выжившая описала ад на борту Ми-8 во время авиакатастрофы на Алтае

Обжигающий дым и пламя: Выжившая описала ад на борту Ми-8 во время авиакатастрофы на Алтае

Напомним, вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. На его борту была группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми. Однако позже ещё одна пассажирка скончалась в больнице.

Александра Вишнякова
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