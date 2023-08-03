Зеленский заявил, что под "гарантиями безопасности" Украине готовы подписаться 12 стран

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые, с его слов, выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении так называемых "гарантий безопасности". Он утверждает, что подписи под документом готовы поставить Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.