Зеленский заявил, что под "гарантиями безопасности" Украине готовы подписаться 12 стран
Действующий президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые, с его слов, выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении так называемых "гарантий безопасности". Он утверждает, что подписи под документом готовы поставить Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.
"На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США", — сказал Зеленский на сегодняшнем совещании с иностранными дипломатами, передаёт "Политика страны".
Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия ещё до саммита в Вильнюсе на протяжении нескольких недель обсуждали "гарантии безопасности" с Украиной, а также с союзниками по НАТО, ЕС и G7. Проект документа включает даже пункт об отправке войск на Украину, правда в случае с ЕС при согласии всех стран – членов объединения. 12 июля лидеры стран G7 приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе предполагающей те самые гарантии. В Кремле уже предупредили, что реализация документа будет расценена как посягательство на безопасность России.
Сайт президента Украины