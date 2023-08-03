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3 августа, 08:32

Зеленский заявил, что под "гарантиями безопасности" Украине готовы подписаться 12 стран

Действующий президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые, с его слов, выразили готовность подписать с Киевом соглашения о предоставлении так называемых "гарантий безопасности". Он утверждает, что подписи под документом готовы поставить Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

"На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США", — сказал Зеленский на сегодняшнем совещании с иностранными дипломатами, передаёт "Политика страны".

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Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия ещё до саммита в Вильнюсе на протяжении нескольких недель обсуждали "гарантии безопасности" с Украиной, а также с союзниками по НАТО, ЕС и G7. Проект документа включает даже пункт об отправке войск на Украину, правда в случае с ЕС при согласии всех стран – членов объединения. 12 июля лидеры стран G7 приняли заявление о дальнейшей поддержке Украины, в том числе предполагающей те самые гарантии. В Кремле уже предупредили, что реализация документа будет расценена как посягательство на безопасность России.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина
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