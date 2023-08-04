8 бесспорных признаков, что женщина живёт с нелюбимым мужчиной

Взаимопонимание сменилось постоянными упрёками, интересы диаметрально различаются, вы не хотите слушать друг друга, да и время предпочитаете проводить порознь? Внутреннее чутьё подсказывает, что в отношениях с подругой что-то пошло не так? Эти признаки помогут взглянуть на вашу пару со стороны. Возможно, вы просто разные и, оставаясь с нелюбимым человеком, обрекаете друг друга на несчастное сожительство без надежды обрести настоящую любовь. Так как по женщине определить, что живёт она с нелюбимым?

1. Постоянно недовольна своим мужчиной

Поиски недостижимого совершенства и постоянная неудовлетворённость партнёром свидетельствуют об угасании или отсутствии любви к мужчине. Сразу вспоминается момент, когда Анна Каренина осознала, что разлюбила мужа. Она заметила, какие у него, оказывается, отвратительные уши. Героиня тогда подумала: "Что это у него стало с ушами?" Но ничего не изменилось, просто она иначе увидела его, без розовых очков влюблённости. Это очень точно описывает нелюбовь женщины. Она вдруг обнаруживает, что у мужчины, которого выбрала, столько недостатков, сколько она никогда раньше не замечала. Кто-то переваривает новую реальность внутри себя, а кто-то начинает без конца делать замечания партнёру.

2. Всё свободное время проводит без него

Всё свободное время вы проводите не вместе? Это явный признак, что в отношениях что-то идёт не так. Фото © Freepik / cookie_studio

Представьте: всю неделю вы работали, и вот наступили вечер пятницы или выходные дни, когда самое время побыть вместе. И что же происходит? Она в очередной раз предпочитаете провести это время с подругами. Если такое происходит регулярно, это верный признак того, что женщина живёт с мужчиной, которого не любит.

3. Эмоциональное отсутствие женщины в отношениях

Бывало ли у вас так, что вы сидите рядом с половиной на одном диване, но возникает чувство, будто это совершенно посторонний человек? Иногда вы хотите поговорить с ней о переживаниях, но женщине до вас дела нет. Две жизни переплелись в одной квартире, но их души остаются в разных мирах, потерянными в огромном пространстве безответных эмоций. Нелюбимый человек может стать фантомным присутствием в жизни своего партнёра. То есть физически женщина сидит рядом или даже смотрит вам в глаза, но на уровне чувств она находится где-то в другом месте. Эмоциональный холод пронизывает отношения, невысказанные чувства эхом отражаются в пустоте между ними, оставляя проблемы невидимыми и неслышимыми. Это заставляет партнёра чувствовать себя изолированным и отчуждённым, блуждать в одиночестве и не понимать, что происходит.

4. Женское потребительское отношение

Потребительское отношение к партнёру — явный признак, что женщина живёт с нелюбимым мужчиной. Фото © Shutterstock

Так бывает, что потребительское отношение заменяет подлинную привязанность и любовь. Такие связи начинают измеряться исключительно материальными выгодами, а не искренними жестами. Женщина уделяет внимание мужчине только тогда, когда ей что-то от него нужно. Например, оплатить салон красоты, дать денег на новую сумочку или косметику. Возможно, у такой дамы мужчина хорошо зарабатывает и обеспечивает её, именно это даёт мотивацию быть с ним. Но долго такие отношения вряд ли протянутся, без любви их сохранить очень непросто.

5. Отсутствие секса

Если девушка разлюбила или не любила вовсе, она перестаёт быть романтичной, ласковой и нежной кошечкой рядом с мужчиной. Возможно, не будет надевать красивое бельё для него перед сексом, чтобы порадовать. Да и секс, скорее всего, сведётся к минимуму, ведь она его на самом деле не хочет. Такая интимная связь больше походит на совокупление кроликов, где участвуют только тела, — некая мастурбация об другого человека. Либо пламя вовсе тускнеет, оставляя мужчину, жаждущего секса наедине с собой.

6. Она не торопится домой

Если она стала часто задерживаться — это красный флажок, указывающий на угасающую любовь. Фото ©

Очарование дома начинает угасать, когда женщина обнаруживает, что не хочет возвращаться в место, где любовь кажется редкой и далёкой. Она начинает задерживаться на работе, возможно даже не одна. Может быть, неосознанно, но старается проводить больше времени в офисе или компании приятелей, лишь бы не возвращаться к мужчине домой. Женщина, которая живёт с нелюбимым, может брать дополнительную работу или изъявлять желание помочь коллеге с переездом, только чтобы не видеть снова эти глаза.

7. Холодные объятия

Женщина, живущая с нелюбимым мужчиной, может ощущать леденящее кровь отсутствие привязанности. Поцелуи и нежные жесты настолько ей неприятны, что даже сложно имитировать обратное. Момент эмоциональной тундры тут проявляется чаще всего. Объятия становятся холодными и теряют ощущение близости. Физическая отстранённость и холод хорошо считываются на эмоциональном уровне.

8. Женщине лучше без мужчины

Если женщине на постоянной основе лучше, когда она дома одна, значит, кто-то живёт с нелюбимым партнёром. Фото © Freepik

Уединение — это нормально. Но если повторяется ситуация, когда женщина, совсем недавно располагающая хорошим настроением, вдруг начинает "чернеть" на глазах после прихода партнёра, — это красный флажок. Означающий: рядом с ним дама притворяется, закрывает глаза на его недостатки и испытывает постоянное напряжение или даже отвращение. Женщина, живущая с нелюбимым мужчиной, перманентно находится в тоске по одиночеству и в предвкушении времени, когда партнёр наконец сгинет с глаз долой.