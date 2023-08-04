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4 августа, 03:22

В Нигере отменили введённый после госпереворота комендантский час

<p>Сторонники госпереворота в Нигере. Обложка © EPA / ТАСС / ISSIFOU DJIBO</p>

Сторонники госпереворота в Нигере. Обложка © EPA / ТАСС / ISSIFOU DJIBO

В Нигере Национальный совет по защите Родины объявил об отмене комендантского часа, введённого на территории республики после госпереворота. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил в эфире национального телевидения представитель правящего органа мятежников полковник Амаду Абдраман.

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А ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой оказать помощь в восстановлении конституционного порядка в стране. Политик предупредил, что разрушительные последствия госпереворота могут распространиться далеко за пределы Нигера.

Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.

Лариса Сафронова
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