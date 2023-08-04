В Нигере отменили введённый после госпереворота комендантский час
Сторонники госпереворота в Нигере. Обложка © EPA / ТАСС / ISSIFOU DJIBO
В Нигере Национальный совет по защите Родины объявил об отмене комендантского часа, введённого на территории республики после госпереворота. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил в эфире национального телевидения представитель правящего органа мятежников полковник Амаду Абдраман.
А ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой оказать помощь в восстановлении конституционного порядка в стране. Политик предупредил, что разрушительные последствия госпереворота могут распространиться далеко за пределы Нигера.
Напомним, 26 июля в Нигере мятежники объявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента. Также была закрыта граница. Во время переворота президентскую гвардию возглавил Абдурахман Тчиани, он назначен главой государства. На данный момент новые власти открыли границы с пятью государствами.