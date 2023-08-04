В Нигере отменили введённый после госпереворота комендантский час

В Нигере Национальный совет по защите Родины объявил об отмене комендантского часа, введённого на территории республики после госпереворота. Об этом в четверг, 4 августа, сообщил в эфире национального телевидения представитель правящего органа мятежников полковник Амаду Абдраман.

А ранее свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к Вашингтону и мировому сообществу с просьбой оказать помощь в восстановлении конституционного порядка в стране. Политик предупредил, что разрушительные последствия госпереворота могут распространиться далеко за пределы Нигера.