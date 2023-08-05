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5 августа, 14:57

ВСУ сменили тактику после провала контрнаступления, пишут СМИ

The War Zone: После провала контрнаступления ВСУ перешли к тактике артобстрелов

Контрнаступление ВСУ терпит крах, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия. Об этом заявил обозреватель The War Zone Говард Альтман.

По его словам, несмотря на многомиллиардную помощь Запада и подготовку украинских военных в учебных лагерях США И НАТО, контрнаступление ВСУ не достигло целей, и теперь Киев решил сменить тактику. Альтман считает, что смена планов на самом деле является чётким сигналом Североатлантическому альянсу, что мечты о широкомасштабном ударе по России разбились вдребезги. Обозреватель полагает, что теперь украинские войска не будут пытаться продвигаться по минным полям, неся огромные потери, и ограничатся артиллерийскими обстрелами.

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Напомним, накануне, 4 августа, было ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья. А в Министерстве обороны РФ раскрыли ужасающие потери украинских войск в технике и военных.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Никита Никонов
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