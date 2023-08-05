ВСУ сменили тактику после провала контрнаступления, пишут СМИ

По его словам, несмотря на многомиллиардную помощь Запада и подготовку украинских военных в учебных лагерях США И НАТО, контрнаступление ВСУ не достигло целей, и теперь Киев решил сменить тактику. Альтман считает, что смена планов на самом деле является чётким сигналом Североатлантическому альянсу, что мечты о широкомасштабном ударе по России разбились вдребезги. Обозреватель полагает, что теперь украинские войска не будут пытаться продвигаться по минным полям, неся огромные потери, и ограничатся артиллерийскими обстрелами.