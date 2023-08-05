ВСУ сменили тактику после провала контрнаступления, пишут СМИ
The War Zone: После провала контрнаступления ВСУ перешли к тактике артобстрелов
Контрнаступление ВСУ терпит крах, в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский отправил НАТО сигнал бедствия. Об этом заявил обозреватель The War Zone Говард Альтман.
По его словам, несмотря на многомиллиардную помощь Запада и подготовку украинских военных в учебных лагерях США И НАТО, контрнаступление ВСУ не достигло целей, и теперь Киев решил сменить тактику. Альтман считает, что смена планов на самом деле является чётким сигналом Североатлантическому альянсу, что мечты о широкомасштабном ударе по России разбились вдребезги. Обозреватель полагает, что теперь украинские войска не будут пытаться продвигаться по минным полям, неся огромные потери, и ограничатся артиллерийскими обстрелами.
Напомним, накануне, 4 августа, было ровно два месяца, как Киев ведёт широко анонсированное "контрнаступление". Однако, несмотря на громкие заявления, манёвр обернулся для ВСУ колоссальными потерями. Это признали и в Киеве, и на Западе. Кстати, британская разведка нашла неожиданное препятствие контрнаступлению ВСУ: оказывается, это сорняки, кустарники и мелкие деревья. А в Министерстве обороны РФ раскрыли ужасающие потери украинских войск в технике и военных.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency