В Нью-Йорке раздача компьютеров и приставок обернулась массовыми беспорядками
CNN: Раздававшему PlayStation в США блогеру предъявили обвинения в беспорядках
Раздача подарков в Нью-Йорке стримером Каем Сенатом. Обложка © Twitter / Snapped_By_Marv
Стримеру Каю Сенату, организовавшему в центре Нью-Йорка бесплатную раздачу подарков, предъявлено обвинение в подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
Беспорядки в Нью-Йорке во время раздачи PlayStation. Видео © Twitter / UniversalGN, krassenstein, munch4spice
Сенат объявил, что будет бесплатно раздавать в парке Юнион-сквер компьютеры, PlayStation 5, микрофоны, клавиатуры, веб-камеры, игровые кресла, наушники и подарочные карты из грузовика. В назначенное время в центре города скопилось множество людей, в большей степени несовершеннолетних. В результате даже было затруднено движение транспорта и пешеходов. А по мере прибывания всё новых и новых желающих получить бесплатные гаджеты в парке стали учащаться случаи насилия по отношению к полиции и случайным прохожим.
"Некоторые участники забрали вещи с ближайшей стройки. Вокруг ходили люди с лопатами, топорами и другими инструментами <...>. Люди также зажигали фейерверки, бросали их в полицию и друг в друга", — говорится в публикации.
В результате полиция задержала Сената и ещё более 60 человек, включая 30 несовершеннолетних. Стримеру предъявили обвинение в подстрекательстве, а ещё в организации собрания, не согласованного заранее с полицией и властями.
Ранее беспорядки произошли во Франции. Поводом стало убийство полицейским 17-летнего подростка алжирского происхождения, который отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Ущерб от погромов составил более миллиарда евро. Разграблено свыше 1000 магазинов и 200 ТЦ. Задержаны около 3,5 тысячи человек, из них 1,2 тысячи — подростки. 5 июля МВД Франции отчиталось о прекращении беспорядков. Обвиняемый полицейский был задержан, он принёс извинения семье погибшего.