В Нью-Йорке раздача компьютеров и приставок обернулась массовыми беспорядками

Стримеру Каю Сенату, организовавшему в центре Нью-Йорка бесплатную раздачу подарков, предъявлено обвинение в подстрекательстве к беспорядкам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Беспорядки в Нью-Йорке во время раздачи PlayStation. Видео © Twitter / UniversalGN, krassenstein, munch4spice

Сенат объявил, что будет бесплатно раздавать в парке Юнион-сквер компьютеры, PlayStation 5, микрофоны, клавиатуры, веб-камеры, игровые кресла, наушники и подарочные карты из грузовика. В назначенное время в центре города скопилось множество людей, в большей степени несовершеннолетних. В результате даже было затруднено движение транспорта и пешеходов. А по мере прибывания всё новых и новых желающих получить бесплатные гаджеты в парке стали учащаться случаи насилия по отношению к полиции и случайным прохожим.

"Некоторые участники забрали вещи с ближайшей стройки. Вокруг ходили люди с лопатами, топорами и другими инструментами <...>. Люди также зажигали фейерверки, бросали их в полицию и друг в друга", — говорится в публикации.