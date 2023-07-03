Во Франции осудили обокравших магазины во время беспорядков
France Bleu: Во Франции вынесли первые три приговора за участие в беспорядках
Во Франции суд назначил первым трём участникам массовых беспорядков от трёх до четырёх месяцев лишения свободы. Об этом сообщает France Bleu.
По данным издания, всего перед судом предстало около 30 человек, многие были арестованы за грабежи. Для проведения процессов открыли два судебных зала, заседания в которых шли в одно время. Тюремные сроки получили уроженцы Туниса, Алжира и Марокко. Им предъявлено обвинение в краже обуви и одежды.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским 17-летнего алжирца, который, как сообщается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Из-за акций протеста президенту Эмманюэлю Макрону даже пришлось покинуть саммит ЕС в Брюсселе. Полицейский, застреливший подростка, уже принёс извинения семье погибшего, он задержан, а бабушка алжирца призвала остановить протесты. Президент Эмманюэль Макрон поручил разобраться в причинах продолжающихся столкновений.
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