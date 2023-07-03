Во Франции осудили обокравших магазины во время беспорядков

По данным издания, всего перед судом предстало около 30 человек, многие были арестованы за грабежи. Для проведения процессов открыли два судебных зала, заседания в которых шли в одно время. Тюремные сроки получили уроженцы Туниса, Алжира и Марокко. Им предъявлено обвинение в краже обуви и одежды.