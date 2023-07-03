Макрон поручил разобраться в причинах продолжающихся во Франции беспорядков

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал членов кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, охвативших страну с 27 июня. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Во время заседания оперативного штаба, которое состоялось вечером 2 июля в Елисейском дворце, французский лидер потребовал от всех участников встречи "начать тщательную долгосрочную работу", чтобы выяснить, что произошло во Франции, а также поручил установить, "что могло спровоцировать различные события".