Макрон поручил разобраться в причинах продолжающихся во Франции беспорядков
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал членов кабмина "тщательно разобраться" в причинах беспорядков, охвативших страну с 27 июня. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Во время заседания оперативного штаба, которое состоялось вечером 2 июля в Елисейском дворце, французский лидер потребовал от всех участников встречи "начать тщательную долгосрочную работу", чтобы выяснить, что произошло во Франции, а также поручил установить, "что могло спровоцировать различные события".
Министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти дано задание принять надлежащие меры для пресечения столкновений. Макрон уточнил, что правительство в этой ситуации будет на стороне полиции и жандармерии. Во вторник, 4 июля, президент встретится с мэрами пострадавших коммун. Ожидается, что во встрече примет участие более 220 градоначальников.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как сообщалось, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Участники протестов жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома чиновников. Французские политики призывают отключить социальные сети на время волнений. Самого подростка уже похоронили, а его бабушка заявила о недопустимости продолжения погромов.