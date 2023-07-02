Суд вынес первые приговоры участникам беспорядков во Франции
Во Франции троих участников беспорядков осудили на сроки до четырёх месяцев
Во Франции осудили первых участников уличных беспорядков, сообщила радиостанция France Info. Речь идёт о троих протестовавших, все они были приговорены к срокам от трёх до четырёх месяцев.
Подчёркивается, что они предприняли попытки грабежей в ходе погромов.
Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицейским подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался подчиняться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома чиновников. А французские политики призывают отключить социальные сети на время волнений. Тем временем самого подростка уже похоронили, а его бабушка заявила о недопустимости продолжения погромов.
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