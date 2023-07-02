"Толерантность рушится": Захарова отреагировала на призывы силой разогнать протесты во Франции

Призывы силой подавить протесты во Франции говорят о крахе мнимой толерантности, заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она сослалась на заявление Профсоюзов полиции страны Alliance Police Nationale и Unsa Police, которые считают, что спокойствия среди "диких полчищ" необходимо добиваться силой. Там подчеркнули, что якобы большинство граждан и силовики "сыты по горло" поведением этих "агрессивных меньшинств".