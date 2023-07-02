"Толерантность рушится": Захарова отреагировала на призывы силой разогнать протесты во Франции
Захарова: Призывы подавить протесты во Франции говорят о крахе толерантности
Призывы силой подавить протесты во Франции говорят о крахе мнимой толерантности, заявила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она сослалась на заявление Профсоюзов полиции страны Alliance Police Nationale и Unsa Police, которые считают, что спокойствия среди "диких полчищ" необходимо добиваться силой. Там подчеркнули, что якобы большинство граждан и силовики "сыты по горло" поведением этих "агрессивных меньшинств".
"Вот и всё. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, несовместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе. Бон шанс!" — отметила дипломат.
Напомним, уличные беспорядки вспыхнули во Франции после убийства сотрудником полиции подростка алжирского происхождения, который, как утверждается, отказался повиноваться требованиям правоохранителей. Протестующие жгут машины, строят баррикады и даже нападают на дома и семьи чиновников. Тем временем пользователи Сети собрали для семьи полицейского почти полмиллиона евро. Самого подростка уже похоронили, а его бабушка призвала прекратить беспорядки.
ТАСС / Сергей Бобылев