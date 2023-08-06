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6 августа, 10:02

Появились фото с места уничтожения украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

SHOT показал фото места уничтожения украинского БПЛА в Подольском районе

SHOT опубликовал фото с места уничтожения украинского беспилотника в Московской области. Обломки дрона упали в посёлке Сельхозтехника в Подольском районе.

Место уничтожения украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. Фото © SHOT

Место уничтожения украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, серый беспилотник самолётного типа летел на высоте около 100 метров, после чего был сбит ПВО.

Место уничтожения украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. Фото © SHOT

Место уничтожения украинского беспилотника в Подольском районе Подмосковья. Фото © SHOT

Появилось видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

Появилось видео с пролётом украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

Напомним, сегодня за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента. Вскоре во Внуково сняли ограничения.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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