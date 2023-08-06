Появились фото с места уничтожения украинского дрона-камикадзе в Подмосковье
SHOT показал фото места уничтожения украинского БПЛА в Подольском районе
SHOT опубликовал фото с места уничтожения украинского беспилотника в Московской области. Обломки дрона упали в посёлке Сельхозтехника в Подольском районе.
По данным телеграм-канала, серый беспилотник самолётного типа летел на высоте около 100 метров, после чего был сбит ПВО.
Напомним, сегодня за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента. Вскоре во Внуково сняли ограничения.