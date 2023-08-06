Появились фото с места уничтожения украинского дрона-камикадзе в Подмосковье

SHOT опубликовал фото с места уничтожения украинского беспилотника в Московской области. Обломки дрона упали в посёлке Сельхозтехника в Подольском районе.

По данным телеграм-канала, серый беспилотник самолётного типа летел на высоте около 100 метров, после чего был сбит ПВО.