В нескольких домах Подольска повыбивало стёкла после падения украинского дрона

В Подольске в нескольких домах выбило стёкла после падения сбитого средствами ПВО украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.

"Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Жарикова.