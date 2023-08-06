В нескольких домах Подольска повыбивало стёкла после падения украинского дрона
Глава Подольска Жариков сообщил о повреждении стёкол в домах после падения дрона
В Подольске в нескольких домах выбило стёкла после падения сбитого средствами ПВО украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Дмитрий Жариков.
"Профильные специалисты выявили повреждения остекления окон по нескольким адресам. Приступили к ликвидации последствий", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Жарикова.
Глава округа добавил, что поквартирный обход близлежащих к месту инцидента домов завершён. Последствия ЧП будут устранены уже сегодня, заверил Жариков.
Напомним, в воскресенье, 6 августа, за полчаса до полудня в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на вылет и прилёт самолётов. Задержаны оказались 15 рейсов на прилёт и 13 на вылет, часть была перенаправлена в другие аэропорты. Затем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлёте к столице был уничтожен дрон. В Минобороны рассказали подробности инцидента. Вскоре во Внуково сняли ограничения.
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