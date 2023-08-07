Регион

Уведомления отключены

7 августа, 07:57

Названа причина, которой Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом

Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска "по принципиальным соображениям"

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем с руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом "по принципиальным соображениям". Такой ответ журналистам предоставили в команде бывшего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчёт того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт", — приводит слова собеседника ТАСС.

Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату боя

Марк Цукерберг назначил Илону Маску дату боя

Как уже рассказывал Лайф, между Маском и Цукербергом разгорелся конфликт из-за запуска социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Твиттера". Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. А вот титулованный россиянин Хабиб Нурмагомедов со своей стороны тренировать Илона Маска отказался.

* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин, © Getty Images / Maja Hitij

Марина Калегина
  • Новости
  • Хабиб Нурмагомедов
  • Илон Маск
  • Марк Цукерберг
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров