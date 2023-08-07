Названа причина, которой Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом

Россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем с руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом "по принципиальным соображениям". Такой ответ журналистам предоставили в команде бывшего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

"Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчёт того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт", — приводит слова собеседника ТАСС.