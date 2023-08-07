Названа причина, которой Нурмагомедов отказался подготовить Маска к бою с Цукербергом
Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать Илона Маска "по принципиальным соображениям"
Россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался тренировать американского бизнесмена Илона Маска перед боем с руководителем корпорации Meta* Марком Цукербергом "по принципиальным соображениям". Такой ответ журналистам предоставили в команде бывшего обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
"Хабиб отказался по принципиальным соображениям. Он завершил тренерскую и спортивную карьеру, ничто не способно это изменить. Статус Маска тоже никакой роли не играет. Хотя Хабибу регулярно поступают предложения как насчёт того, чтобы быть тренером, так и по поводу возвращения в спорт", — приводит слова собеседника ТАСС.
Как уже рассказывал Лайф, между Маском и Цукербергом разгорелся конфликт из-за запуска социальной сети Threads — конкурента принадлежащего Маску "Твиттера". Спор бизнесмены собрались решить на ринге и уже готовятся к бою. Так, Марк Цукерберг провёл тренировку с бойцами UFC. А вот титулованный россиянин Хабиб Нурмагомедов со своей стороны тренировать Илона Маска отказался.
* Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.
ТАСС / Антон Новодережкин, © Getty Images / Maja Hitij