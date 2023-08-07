Политолог порассуждал о новых атаках дронов на Россию после "мирных" зароков Зеленского
Эксперт Асафов назвал лишь риторикой слова Зеленского о переносе конфликта в РФ
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается переносить конфликт на российскую территорию, означают лишь желание подстроиться под информационную повестку после встречи в саудовской Джидде. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.
"Спикеры киевского режима часто делают противоречивые заявления. Здесь вопрос в реакции на информационную повестку и вопрос аудитории, к которой они обращаются. Очевидно, что на мероприятии в Джидде были поставлены какие-то условия по вопросу переноса конфликта, как раньше говорил Зеленский, на территорию России", — объяснил эксперт.
По его мнению, участники переговоров из других стран готовы обсуждать с Киевом контуры мирных планов, например китайского или саудовского. И, видимо, от Зеленского требуют каких-то ключевых моментов и обещаний. Однако нужно понимать, что все заявления украинского лидера зависят от ситуации и на них не следует полагаться всерьёз, тем более думать, что Украина прекратит обстрелы и атаки дронов по России.
"Это всего лишь риторика, причём Зеленского нисколько тот факт не удивляет, что он вынужден противоречить своим же словам. Ситуативно выгодно сейчас говорить именно это, вот он именно это и говорит", — резюмировал собеседник Лайфа.
Напомним, 5–6 августа в саудовской Джидде прошли консультации по украинскому кризису, инициированные Киевом. Там участвовали страны БРИКС. России на мероприятии не было. Участники переговоров условились продолжить международные консультации. Также обсуждалась так называемая формула мира Зеленского. Однако план не нашёл большой поддержки. Уже после встречи украинский лидер заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России, это якобы никогда не было целью.
ТАСС / ЕРА / TOMS KALNINS