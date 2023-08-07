Политолог порассуждал о новых атаках дронов на Россию после "мирных" зароков Зеленского

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не собирается переносить конфликт на российскую территорию, означают лишь желание подстроиться под информационную повестку после встречи в саудовской Джидде. Об этом Лайфу рассказал политолог Александр Асафов.

"Спикеры киевского режима часто делают противоречивые заявления. Здесь вопрос в реакции на информационную повестку и вопрос аудитории, к которой они обращаются. Очевидно, что на мероприятии в Джидде были поставлены какие-то условия по вопросу переноса конфликта, как раньше говорил Зеленский, на территорию России", — объяснил эксперт.

По его мнению, участники переговоров из других стран готовы обсуждать с Киевом контуры мирных планов, например китайского или саудовского. И, видимо, от Зеленского требуют каких-то ключевых моментов и обещаний. Однако нужно понимать, что все заявления украинского лидера зависят от ситуации и на них не следует полагаться всерьёз, тем более думать, что Украина прекратит обстрелы и атаки дронов по России.