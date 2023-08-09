В Госдуме подтвердили информацию Лайфа о причинах взрыва в Сергиевом Посаде
Депутат Пахомов: Причиной взрыва в Сергиевом Посаде стало нарушение техпроцессов
Причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, по предварительным данным, стало нарушение технологических процессов. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
"Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", — написал он в своём телеграм-канале.
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Напомним, утром 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, эпицентром стал ангар с пиротехникой, где, по информации Лайфа, произошли нарушения технологического процесса. Само посещение принадлежит компании "Пиророс", которая ещё в марте была признана банкротом. На данный момент известно о 31 пострадавшем.