В Госдуме подтвердили информацию Лайфа о причинах взрыва в Сергиевом Посаде

Причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде, по предварительным данным, стало нарушение технологических процессов. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Источником детонации стал склад пиротехники, помещение под который арендовала одна из известных в городе компаний. Причина взрыва в нарушении технологических процессов", — написал он в своём телеграм-канале.