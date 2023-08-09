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9 августа, 09:43

В Курчатове горит многоэтажный дом

Загорелась крыша жилой многоэтажки в Курчатове Курской области

В Курчатове Курской области произошёл сильный пожар на крыше одного из многоквартирных жилых домов. SHOT делится кадрами с места ЧП.

Пожар в доме в Курчатове Курской области. Видео © t.me / SHOT

Возгорание зафиксировано в одном из зданий на Ленинградской улице. Чёрные клубы дыма поднимаются над районом. О причинах и пострадавших пока не сообщается.

Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве

Тело пожилого мужчины нашли в сгоревшей квартире на проспекте Мира в Москве

Ранее сообщалось, что утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. По последним данным, пострадал 31 человек. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась.

Обложка ©

t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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