В Курчатове горит многоэтажный дом
Загорелась крыша жилой многоэтажки в Курчатове Курской области
В Курчатове Курской области произошёл сильный пожар на крыше одного из многоквартирных жилых домов. SHOT делится кадрами с места ЧП.
Пожар в доме в Курчатове Курской области. Видео © t.me / SHOT
Возгорание зафиксировано в одном из зданий на Ленинградской улице. Чёрные клубы дыма поднимаются над районом. О причинах и пострадавших пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что утром 9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. Предварительно, эпицентром взрыва стал ангар с пиротехникой, где произошли нарушения технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. По последним данным, пострадал 31 человек. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась.
t.me / SHOT