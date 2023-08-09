В Курчатове горит многоэтажный дом

В Курчатове Курской области произошёл сильный пожар на крыше одного из многоквартирных жилых домов. SHOT делится кадрами с места ЧП.

Возгорание зафиксировано в одном из зданий на Ленинградской улице. Чёрные клубы дыма поднимаются над районом. О причинах и пострадавших пока не сообщается.