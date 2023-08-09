Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займёт минимум 12 часов

На то, чтобы разобрать завалы от взрыва в Сергиевом Посаде, уйдёт по меньшей мере 12 часов. Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Минимум 12 часов займёт работа по разбору завалов", — цитирует главу региона телеканал "360".

Воробьёв объяснил, что завод, где случился взрыв, уже долгое время не производит оптику, он перепрофилирован для изготовления пиротехники. Эпицентр бедствия находился именно в сборочном цеху. Губернатор обещал, что всем, кто пострадал от взрыва, помогут.