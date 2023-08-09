Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займёт минимум 12 часов
Губернатор Воробьёв: На разбор завалов в Сергиевом Посаде уйдёт минимум 12 часов
Взрыв в Сергиевом Посаде. Фото © ТАСС / Валерия Кузнецова
На то, чтобы разобрать завалы от взрыва в Сергиевом Посаде, уйдёт по меньшей мере 12 часов. Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Минимум 12 часов займёт работа по разбору завалов", — цитирует главу региона телеканал "360".
Воробьёв объяснил, что завод, где случился взрыв, уже долгое время не производит оптику, он перепрофилирован для изготовления пиротехники. Эпицентр бедствия находился именно в сборочном цеху. Губернатор обещал, что всем, кто пострадал от взрыва, помогут.
В Сергиевом Посаде организовали горячую линию помощи пострадавшим. Обратиться на неё можно, позвонив по номерам: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.
Напомним, мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сегодня, 9 августа. Эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причиной инцидента — нарушения технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 раненых.