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9 августа, 11:40

Разбор завалов на заводе в Сергиевом Посаде займёт минимум 12 часов

Губернатор Воробьёв: На разбор завалов в Сергиевом Посаде уйдёт минимум 12 часов

<p>Взрыв в Сергиевом Посаде. Фото © ТАСС / Валерия Кузнецова</p>

Взрыв в Сергиевом Посаде. Фото © ТАСС / Валерия Кузнецова

На то, чтобы разобрать завалы от взрыва в Сергиевом Посаде, уйдёт по меньшей мере 12 часов. Об этом сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Минимум 12 часов займёт работа по разбору завалов", цитирует главу региона телеканал "360".

Воробьёв объяснил, что завод, где случился взрыв, уже долгое время не производит оптику, он перепрофилирован для изготовления пиротехники. Эпицентр бедствия находился именно в сборочном цеху. Губернатор обещал, что всем, кто пострадал от взрыва, помогут.

В Сергиевом Посаде организовали горячую линию помощи пострадавшим. Обратиться на неё можно, позвонив по номерам: +7 (496) 545-77-55, +7 (496) 540-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.

Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Лайф публикует список пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде

Напомним, мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сегодня, 9 августа. Эпицентром стал ангар с пиротехникой, а причиной инцидента — нарушения технологического процесса. Как оказалось, злополучное помещение принадлежит компании "Пиророс", которую ещё в марте признали банкротом. На данный момент известно о 45 раненых.

Юрий Лысенко
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