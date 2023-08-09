Эксперт рассказал, чем мог быть вызван взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

"Давно уже не слышал, чтобы склады там взрывались. Что они там делали с высотными шарами, я не знаю. Но, скорее всего, их там было много. И, наверное, может быть, при каком-то технологическом процессе у них вот это что-то и взорвалось", — предположил он в беседе с "Царьградом".