Эксперт рассказал, чем мог быть вызван взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Эксперт Воробьёв назвал экстремальным прецедентом взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв на пиротехническом заводе в Сергиевом Посаде — экстремальный прецедент для всей отрасли. Такой комментарий дал эксперт пиротехнического рынка Анатолий Воробьёв.
"Давно уже не слышал, чтобы склады там взрывались. Что они там делали с высотными шарами, я не знаю. Но, скорее всего, их там было много. И, наверное, может быть, при каком-то технологическом процессе у них вот это что-то и взорвалось", — предположил он в беседе с "Царьградом".
Специалист по пиротехнике допустил, что взрыв вполне мог случится на складах. По его словам, вероятнее всего, это иногда происходит, когда пиротехнику разгружают на складе или погружают в транспорт. Самой возможной причиной ЧП он считает халатное отношение к технике безопасности.
Напомним, что предварительной причиной взрыва назвали нарушение технологического процесса. Склад принадлежит компании "Пиророс", признанной банкротом ещё в марте. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась. Лайф публиковал список пострадавших и видео момента взрыва с камеры видеорегистратора. По информации в настоящий момент, медицинская помощь потребовалась 52 пострадавшим.
ТАСС / Софья Сандурская