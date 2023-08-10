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10 августа, 14:04

В Ливане совершено покушение на министра обороны

Боевики обстреляли кортеж с главой Минобороны Ливана Морисом Слимом

<p>Обстрелянная машина из кортежа главы Минобороны Ливана Мориса Слима. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MASDER_MBN/status/1689633785233698816" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Masder_MBN</a></p>

Обстрелянная машина из кортежа главы Минобороны Ливана Мориса Слима. Обложка © Twitter / Masder_MBN

В квартале Бейрута Джиср-эль-Баша боевики обстреляли кортеж с главой Минобороны Ливана Морисом Слимом. По данным MTV, министр не пострадал при покушении.

"Со мной всё в порядке, я цел и невредим. Пули попали в заднее стекло", — подчеркнул Морис Слим.

На фото, которые распространяют местные СМИ, видны следы пулевых отверстий в боковом стекле автомобиля.

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Ранее Лайф писал, что в Эквадоре застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито. Шестеро подозреваемых задержаны. После убийства Вильявисенсио в Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней. Политика могла убить банда Los Lobos.

Никита Осипов
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