В Ливане совершено покушение на министра обороны
Боевики обстреляли кортеж с главой Минобороны Ливана Морисом Слимом
Обстрелянная машина из кортежа главы Минобороны Ливана Мориса Слима. Обложка © Twitter / Masder_MBN
В квартале Бейрута Джиср-эль-Баша боевики обстреляли кортеж с главой Минобороны Ливана Морисом Слимом. По данным MTV, министр не пострадал при покушении.
"Со мной всё в порядке, я цел и невредим. Пули попали в заднее стекло", — подчеркнул Морис Слим.
На фото, которые распространяют местные СМИ, видны следы пулевых отверстий в боковом стекле автомобиля.
Ранее Лайф писал, что в Эквадоре застрелили кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Его убили тремя выстрелами в голову после предвыборной встречи в Кито. Шестеро подозреваемых задержаны. После убийства Вильявисенсио в Эквадоре объявлен режим ЧП на 60 дней. Политика могла убить банда Los Lobos.