В Ливане совершено покушение на министра обороны

В квартале Бейрута Джиср-эль-Баша боевики обстреляли кортеж с главой Минобороны Ливана Морисом Слимом. По данным MTV, министр не пострадал при покушении.

"Со мной всё в порядке, я цел и невредим. Пули попали в заднее стекло", — подчеркнул Морис Слим.