В Крыму туристам начали продавать тень на пляже

На популярном курорте в Феодосии туристам начали продавать места на пляже с тенью. Фото с расценками появилось в Telegram-канале "ЮГ-24 – новости Краснодарского края, Крыма и юга России".

Так, предприимчивые коммерсанты предлагают отдыхающим заплатить за шезлонг 300 рублей, а за лежачее место в теньке — 150 рублей.

Многих туристов, прокомментировавших нововведение, возмущает тот факт, что все пляжи в Феодосии муниципальные, а значит, на них можно отдыхать бесплатно. Другие же заявляют, что платные услуги в местах отдыха — это повсеместное явление.