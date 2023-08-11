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11 августа, 11:11

В Крыму туристам начали продавать тень на пляже

На пляже в Феодосии появилось объявление о продаже места под тенью

<p>В Феодосии туристам начали продавать места на пляже с тенью. Обложка: <a href="https://t.me/c/1515992485/8115" target="_blank" rel="noopener noreferrer">телеграм-канал "ЮГ-24 – новости Краснодарского края, Крыма и юга России</a></p>

В Феодосии туристам начали продавать места на пляже с тенью. Обложка: телеграм-канал "ЮГ-24 – новости Краснодарского края, Крыма и юга России

На популярном курорте в Феодосии туристам начали продавать места на пляже с тенью. Фото с расценками появилось в Telegram-канале "ЮГ-24 – новости Краснодарского края, Крыма и юга России".

Так, предприимчивые коммерсанты предлагают отдыхающим заплатить за шезлонг 300 рублей, а за лежачее место в теньке — 150 рублей.

Многих туристов, прокомментировавших нововведение, возмущает тот факт, что все пляжи в Феодосии муниципальные, а значит, на них можно отдыхать бесплатно. Другие же заявляют, что платные услуги в местах отдыха — это повсеместное явление.

Как пишет Tourdom, подобная инициатива ненова: в прошлом году тень уже продавали на пляже "Барабулька" за 200 рублей. Тем не менее с арендатором площадки тогда власти провели профилактическую беседу.

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Недавно Лайф опубликовал видео, где у моря в Анапе скопилось огромное количество людей, пляж буквально превратился в "человейник". Кадры вызвали резонанс как у потенциальных отпускников, так и у местной власти, которая опровергла информацию о нехватке мест на городских пляжах. Мы поговорили с туристами на том самом "пляже-человейнике", они в большинстве остались очень довольны отдыхом. Тем не менее в Министерстве курортов Кубани Лайфу даже назвали "незаезженные" курорты, где можно отдохнуть вместо переполненной Анапы.

Александра Вишнякова
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