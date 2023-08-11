В Госдуме призвали поляков вспомнить последствия их имперских амбиций
Депутат Толмачёв: Имперские амбиции поляков в первую очередь вредят им самим
Варшава никогда не скрывала желания завладеть территориями Украины, пусть даже ценой конфликта. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя отправку польских солдат к границе с Белоруссией. Он также назвал трезвомыслящим политиком руководителя французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который предупредил о третьей мировой войне из-за "безумного" шага поляков.
"Трезвомыслящие политики иногда прорываются в эфир в Европе, но их слова и оценки быстро теряются в бесконечном шуме, который создают вещательные корпорации и их владельцы. Что же до Польши, она с самого начала СВО (да и до того) не особенно скрывала, что не прочь приобрести украинские территории, пусть даже ценой конфликта", — высказался парламентарий.
При этом Толмачёв отметил, что польские политики выступают в качестве провокатора на службе у более мощных стран и не помнят историю, которая показывает, что имперские замашки Варшавы прежде всего вредят ей самой.
Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак приказал усилить войска на границе с Белоруссией. Причиной стало якобы пересечение границ воздушного пространства республики. После этого МИД Белоруссии вызвал посла Польши. В Минске предостерегли соседей от попыток использовать ситуацию как предлог для наращивания военного контингента в приграничной зоне. Также там опровергли пролёт вертолётов охраны президента Александра Лукашенко над Польшей.
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