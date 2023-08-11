В Госдуме призвали поляков вспомнить последствия их имперских амбиций

Варшава никогда не скрывала желания завладеть территориями Украины, пусть даже ценой конфликта. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя отправку польских солдат к границе с Белоруссией. Он также назвал трезвомыслящим политиком руководителя французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который предупредил о третьей мировой войне из-за "безумного" шага поляков.

"Трезвомыслящие политики иногда прорываются в эфир в Европе, но их слова и оценки быстро теряются в бесконечном шуме, который создают вещательные корпорации и их владельцы. Что же до Польши, она с самого начала СВО (да и до того) не особенно скрывала, что не прочь приобрести украинские территории, пусть даже ценой конфликта", — высказался парламентарий.