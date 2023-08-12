Жители Вильнюса забили тревогу из-за неожиданной пропажи после саммита НАТО
LRT: В Вильнюсе по завершении саммита НАТО на улице Лепкальне исчез асфальт
В Вильнюсе местные жители забили тревогу, когда обнаружили, что на одной из улиц пропал асфальт, как только завершился саммит НАТО. Об этом пишет LRT.
"Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — уточняет издание.
Журналисты тоже съездили на эту улицу, чтобы убедиться, что асфальта и правда нет. Однако ситуацию частично прояснил представитель городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас. По его словам, работы якобы не удалось закончить до саммита, поэтому сейчас они продолжаются.
Напомним, саммит НАТО состоялся 11–12 июля. Главной интригой было, примут ли Украину в НАТО без всяких условий или же снова дадут ей "мощный сигнал поддержки". Оказалось, что второе: альянс пообещал принять Киев в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.
LRT nuotr / J. Stacevičiaus