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12 августа, 03:42

Жители Вильнюса забили тревогу из-за неожиданной пропажи после саммита НАТО

LRT: В Вильнюсе по завершении саммита НАТО на улице Лепкальне исчез асфальт

В Вильнюсе местные жители забили тревогу, когда обнаружили, что на одной из улиц пропал асфальт, как только завершился саммит НАТО. Об этом пишет LRT.

"Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез", — уточняет издание.

Журналисты тоже съездили на эту улицу, чтобы убедиться, что асфальта и правда нет. Однако ситуацию частично прояснил представитель городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас. По его словам, работы якобы не удалось закончить до саммита, поэтому сейчас они продолжаются.

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Напомним, саммит НАТО состоялся 11–12 июля. Главной интригой было, примут ли Украину в НАТО без всяких условий или же снова дадут ей "мощный сигнал поддержки". Оказалось, что второе: альянс пообещал принять Киев в один этап, когда "все условия будут выполнены" и когда все союзники будут согласны. В то же время точной даты никто не озвучил. Лидер Незалежной Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. А до этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок.

Обложка ©

LRT nuotr / J. Stacevičiaus

Анатолий Симоненко
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