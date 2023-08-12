Жители Вильнюса забили тревогу из-за неожиданной пропажи после саммита НАТО

В Вильнюсе местные жители забили тревогу, когда обнаружили, что на одной из улиц пропал асфальт, как только завершился саммит НАТО. Об этом пишет LRT.

Журналисты тоже съездили на эту улицу, чтобы убедиться, что асфальта и правда нет. Однако ситуацию частично прояснил представитель городского самоуправления Габриэлюс Грубинскас. По его словам, работы якобы не удалось закончить до саммита, поэтому сейчас они продолжаются.