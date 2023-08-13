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13 августа, 20:25

Системы ПВО сбили очередной дрон ВСУ в небе над Белгородской областью

Минобороны сообщило об очередном беспилотнике, сбитом в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны сбили около 22:00 мск 13 августа в Белгородской области очередной украинский беспилотник самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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Напомним, это уже пятый украинский беспилотник, сбитый в Белгородской области за последние двое суток. Первый был уничтожен накануне в 17:30, второй — сегодня в районе 04:00, третий — около 11:00, а четвёртый — около 13:30.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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