Регион

Уведомления отключены

14 августа, 15:48

Доллар после заявления Центробанка упал ниже 98 рублей

Доллар в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 98 рублей

Доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 на фоне новости о внеочередном заседании Центробанка по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В Госдуме призвали ЦБ разъяснить россиянам причины падения рубля

В Госдуме призвали ЦБ разъяснить россиянам причины падения рубля

Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, а евро — до 111,42 рубля. Но затем пресс-служба регулятора сообщила, что во вторник, 15 августа, Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, и рубль начал укрепляться. А вот индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. Один из главных драйверов роста — дивиденды, которые будут реинвестироваться в рынок.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров