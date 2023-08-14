Доллар после заявления Центробанка упал ниже 98 рублей
Доллар в ходе торгов на Мосбирже упал ниже 98 рублей
Доллар упал ниже 98 рублей, евро — ниже 107 на фоне новости о внеочередном заседании Центробанка по ключевой ставке. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Ранее в понедельник доллар максимально дорожал до 101,75 рубля, а евро — до 111,42 рубля. Но затем пресс-служба регулятора сообщила, что во вторник, 15 августа, Банк России проведёт внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, и рубль начал укрепляться. А вот индекс Московской биржи в ходе торгов в понедельник впервые с 21 февраля 2022 года превысил отметку в 3200 пунктов. Один из главных драйверов роста — дивиденды, которые будут реинвестироваться в рынок.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская