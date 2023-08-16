Рублёв уступил финну Руусувуори во втором раунде "Мастерса" в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог пробиться в третий раунд турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати, уступив финну Эмилю Руусувуори. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:7 (10:12), 7:5, 6:7 (3:7).
В следующем раунде финский спортсмен встретится с представителем Австралии Алексеем Попыриным.
Ранее Лайф рассказывал, что Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России. Это произошло несмотря на поражение в финале "Мастерса" в Монреале (Канада), где Самсонова уступила американке Джессике Пегуле, отдохнув всего пару часов после тяжёлого полуфинала.
Twitter / Andrey Rublev