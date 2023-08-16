Всё ради Барби: Сёстры-британки потратили состояние в $200 тысяч, чтобы стать живыми куклами

Нет ничего удивительного, что большинство девочек, играя в детстве со знаменитой Барби, хотят быть на неё похожей. И кто-то красит волосы в белый, соблюдает диеты или транслирует любовь к розовому. Другие же, более сумасшедшие фанатки, ложатся под нож хирурга, чтобы обратиться в куклу в реальности.

Как раз такими безумными поклонницами Барби оказались две сестры: Дейзи и Долли Симпсон. 26-летние девушки ещё с 2020 года пытаются превратиться в копию пластмассовой блондинки, поэтому регулярно оказываются в больнице для установки очередных "модификаций". Увеличение груди, лабиопластика, ринопластика, бразильская подтяжка ягодиц, филлеры и уколы красоты в лицо. Кажется, все эти манипуляции — цветочки. Ведь останавливаться на достигнутом пара "безупречно красивых малышек", как называют себя сёстры, не планирует.

Как на самом деле выглядят сёстры-Барби, отдавшие 200 тысяч долларов на пластику. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollysimpson_xo

"До этого мы выглядели банально и не чувствовали себя такими женственными. Нам казалось, что внешность не отражает и не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби", — комментируют своё преображение Дейзи и Долли Симпсон.