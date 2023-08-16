Всё ради Барби: Сёстры-британки потратили состояние в $200 тысяч, чтобы стать живыми куклами
Благодаря пластическим операциям девушки изменились до неузнаваемости, но получилось ли стать живыми копиями знаменитой блондинки? Или они изуродовали себя почём зря?
Как выглядят живые Барби, в которых превратились две безумные британки. Обложка © Shutterstock
Нет ничего удивительного, что большинство девочек, играя в детстве со знаменитой Барби, хотят быть на неё похожей. И кто-то красит волосы в белый, соблюдает диеты или транслирует любовь к розовому. Другие же, более сумасшедшие фанатки, ложатся под нож хирурга, чтобы обратиться в куклу в реальности.
Как раз такими безумными поклонницами Барби оказались две сестры: Дейзи и Долли Симпсон. 26-летние девушки ещё с 2020 года пытаются превратиться в копию пластмассовой блондинки, поэтому регулярно оказываются в больнице для установки очередных "модификаций". Увеличение груди, лабиопластика, ринопластика, бразильская подтяжка ягодиц, филлеры и уколы красоты в лицо. Кажется, все эти манипуляции — цветочки. Ведь останавливаться на достигнутом пара "безупречно красивых малышек", как называют себя сёстры, не планирует.
Как на самом деле выглядят сёстры-Барби, отдавшие 200 тысяч долларов на пластику. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollysimpson_xo
"До этого мы выглядели банально и не чувствовали себя такими женственными. Нам казалось, что внешность не отражает и не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби", — комментируют своё преображение Дейзи и Долли Симпсон.
По подсчётам, на трансформацию из банальных серых мышек в роковых Барби у девушек ушло уже более $200 тысяч, что в переводе на рубли по сегодняшнему курсу составляет более 19 миллионов. Именно столько стоит превратиться из "неуверенных в своей внешности" девчонок в "мы безупречно красивые малышки". Скорее всего, Дейзи и Долли Симпсон вскоре снова окажутся на операционном столе, ведь найдут ещё какой-нибудь изъян во внешности. А вы бы решились променять свою индивидуальность на образ пластиковой блондинки?
Ранее Лайф рассказывал про знаменитостей, которым было лень заниматься спортом, и они "преобразились" через пластику. Ведь это гораздо быстрее, чем выматывающие тренировки и вечные диеты.
Девушки из соцсетей
Из лягушки в принцессу: 10 звёзд, прямо доказывающих, как сильно слава и деньги меняют людей
11 августа, 15:30
Эксперт нашёл объяснение, на что рассчитывали блогеры-миллионеры, уклоняясь от налогов
10 августа, 16:25
Пластический хирург назвал сходство "миссис Россия" с куклой Барби делом рук природы
8 августа, 12:14