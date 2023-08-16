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16 августа, 10:42

Всё ради Барби: Сёстры-британки потратили состояние в $200 тысяч, чтобы стать живыми куклами

Благодаря пластическим операциям девушки изменились до неузнаваемости, но получилось ли стать живыми копиями знаменитой блондинки? Или они изуродовали себя почём зря?

<p>Как выглядят живые Барби, в которых превратились две безумные британки. Обложка © Shutterstock</p>

Как выглядят живые Барби, в которых превратились две безумные британки. Обложка © Shutterstock

Нет ничего удивительного, что большинство девочек, играя в детстве со знаменитой Барби, хотят быть на неё похожей. И кто-то красит волосы в белый, соблюдает диеты или транслирует любовь к розовому. Другие же, более сумасшедшие фанатки, ложатся под нож хирурга, чтобы обратиться в куклу в реальности.

Как раз такими безумными поклонницами Барби оказались две сестры: Дейзи и Долли Симпсон. 26-летние девушки ещё с 2020 года пытаются превратиться в копию пластмассовой блондинки, поэтому регулярно оказываются в больнице для установки очередных "модификаций". Увеличение груди, лабиопластика, ринопластика, бразильская подтяжка ягодиц, филлеры и уколы красоты в лицо. Кажется, все эти манипуляции — цветочки. Ведь останавливаться на достигнутом пара "безупречно красивых малышек", как называют себя сёстры, не планирует.

Как на самом деле выглядят сёстры-Барби, отдавшие 200 тысяч долларов на пластику. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollysimpson_xo

Как на самом деле выглядят сёстры-Барби, отдавшие 200 тысяч долларов на пластику. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dollysimpson_xo

"До этого мы выглядели банально и не чувствовали себя такими женственными. Нам казалось, что внешность не отражает и не соответствует нашему характеру и стилю. Нам больше нравится выглядеть как куклы Барби", комментируют своё преображение Дейзи и Долли Симпсон.

По подсчётам, на трансформацию из банальных серых мышек в роковых Барби у девушек ушло уже более $200 тысяч, что в переводе на рубли по сегодняшнему курсу составляет более 19 миллионов. Именно столько стоит превратиться из "неуверенных в своей внешности" девчонок в "мы безупречно красивые малышки". Скорее всего, Дейзи и Долли Симпсон вскоре снова окажутся на операционном столе, ведь найдут ещё какой-нибудь изъян во внешности. А вы бы решились променять свою индивидуальность на образ пластиковой блондинки?

Ранее Лайф рассказывал про знаменитостей, которым было лень заниматься спортом, и они "преобразились" через пластику. Ведь это гораздо быстрее, чем выматывающие тренировки и вечные диеты.

Эти 7 простых хитростей в женском образе сведут с ума любого мужчину

Эти 7 простых хитростей в женском образе сведут с ума любого мужчину

Елизавета Терешкова
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