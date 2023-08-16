Стали известны первые итоги следствия по факту крушения Ми-8 на Алтае

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались первые результаты расследования крушения Ми-8 с группой эзотериков на Алтае. Оказалось, что вертолёты компании не проходили должного техобслуживания, пилоты не практиковались, а в бортовых журналах нарушения замазывались корректором.

Крушение Ми-8 на Алтае. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас 18 членов экипажа, два командира и девять технических специалистов отстранены от работы. Без неё остался и начальник отдела межтерриториального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу Антон Самохвалов.

По результатам проверки эксперты выявили грубые нарушения. Пилоты компании проводили гораздо меньше тренировочных полётов, чем того требуют правила. Так, у второго пилота одной из машин было только два тренировочных полёта вместо пяти. Члены экипажа во время занятий на тренажёрах не отрабатывали посадку в трудных погодных условиях, более того, у них не проверяли процесс выполнения процедур в аварийных ситуациях.