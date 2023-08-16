Стали известны первые итоги следствия по факту крушения Ми-8 на Алтае
SHOT: Вертолёты компании рухнувшего Ми-8 на Алтае не проходили должного ТО
В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались первые результаты расследования крушения Ми-8 с группой эзотериков на Алтае. Оказалось, что вертолёты компании не проходили должного техобслуживания, пилоты не практиковались, а в бортовых журналах нарушения замазывались корректором.
Крушение Ми-8 на Алтае. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас 18 членов экипажа, два командира и девять технических специалистов отстранены от работы. Без неё остался и начальник отдела межтерриториального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу Антон Самохвалов.
По результатам проверки эксперты выявили грубые нарушения. Пилоты компании проводили гораздо меньше тренировочных полётов, чем того требуют правила. Так, у второго пилота одной из машин было только два тренировочных полёта вместо пяти. Члены экипажа во время занятий на тренажёрах не отрабатывали посадку в трудных погодных условиях, более того, у них не проверяли процесс выполнения процедур в аварийных ситуациях.
По данным телеграм-канала, экипаж разбившегося Ми-8 не проходил теоретическую подготовку по процессу опрокидывания вертолёта. Нарушения также нашли в поддержании вертолётов в нормальном состоянии. Например, AS-350B3 с середины июля летал без прохождения необходимого ТО: у него не осмотрели болты крепления главного редуктора. У других таких же вертолётов эксперты выявили нарушения типовой конструкции, а у некоторых машин не было необходимых радиостанции и радиомаяков. В итоге девять специалистов по техобслуживанию бортов отстранены от работы. Нарушения пилоты допускали и во время полётов: на вертолётах Ми-8 и Ми-17 зачастую был слишком большой крен и тангаж, а иногда и слишком низкая скорость полёта.
Лайф напоминает: вертолёт Ми-8 упал в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района на Алтае днём 27 июля. На его борту была группа туристов и три члена экипажа — всего 16 человек. Изначально шесть из них были объявлены МЧС погибшими, ещё девять — пострадавшими. Позже двоих из шести пропавших без вести пассажиров удалось найти живыми. Однако позже ещё одна пассажирка скончалась в больнице.
Telegram / SHOT