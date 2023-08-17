Пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в закрытый реабилитационный центр
Певицу Ладу Дэнс, в начале августа попавшую в ДТП в Подмосковье, перевели из клиники в реабилитационный центр. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.
"Лада находится в закрытом реабилитационном центре. Там ей проводят комплекс восстановительных процедур", — цитирует ТАСС Пудовкина.
Как уже рассказывал Лайф, Лада Дэнс пострадала в результате серьёзного ДТП в начале августа в Подмосковье. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, травму бедра и огромное количество ушибов. Артистке провели несколько операций. А позже стало известно, что ко всем неприятностям звезды добавились угрозы от отвергнутого поклонника.
Лада Дэнс — российская эстрадная певица, телевизионная и киноактриса, телеведущая. Популярность к ней пришла после создания группы "Женсовет", а сольная карьера началась с песни "Девочка-ночь". Также прославила Ладу роль адвоката Аллы Приходько в телесериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". О личной жизни и творческом пути артистки читайте на uznayvse.ru.
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