Пострадавшую в ДТП Ладу Дэнс перевели в закрытый реабилитационный центр

Певицу Ладу Дэнс, в начале августа попавшую в ДТП в Подмосковье, перевели из клиники в реабилитационный центр. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

Лада Дэнс — российская эстрадная певица, телевизионная и киноактриса, телеведущая. Популярность к ней пришла после создания группы "Женсовет", а сольная карьера началась с песни "Девочка-ночь". Также прославила Ладу роль адвоката Аллы Приходько в телесериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…". О личной жизни и творческом пути артистки читайте на uznayvse.ru.