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17 августа, 13:23

Семья зверски избитой барменши на Камчатке узнала о произошедшем из новостей

<p>Девушка-бармен, зверски избитая поваром в кафе на Камчатке. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Девушка-бармен, зверски избитая поваром в кафе на Камчатке. Обложка © Telegram / SHOT

Семья девушки-бармена, которую жестоко избил повар кафе на Камчатке, узнала о ситуации из новостей. Как сообщает SHOT, пострадавшая до сих пор не может рассказать близким о своём состоянии из-за травм.

Уточняется, что девушка находится в сознании. Она помнит, что с ней случилось. До жуткого инцидента девушка рассказывала родственникам, что работает "с каким-то зэком". Однако она не знала, что её начальник раньше избивал женщин.

На Камчатке рассказали о состоянии барменши, зверски избитой поваром-садистом в кафе

На Камчатке рассказали о состоянии барменши, зверски избитой поваром-садистом в кафе

Напомним, в посёлке Сокоч Камчатского края мужчина-повар жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. Избиение попало на камеру видеонаблюдения в заведении. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и лицам моложе 18 лет. Мужчину нашли и арестовали. Как оказалось, ранее он уже неоднократно нападал на людей. В суде он заявил, что его якобы "хотят очернить".

Илья Суриков
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