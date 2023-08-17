Семья зверски избитой барменши на Камчатке узнала о произошедшем из новостей
Девушка-бармен, зверски избитая поваром в кафе на Камчатке. Обложка © Telegram / SHOT
Семья девушки-бармена, которую жестоко избил повар кафе на Камчатке, узнала о ситуации из новостей. Как сообщает SHOT, пострадавшая до сих пор не может рассказать близким о своём состоянии из-за травм.
Уточняется, что девушка находится в сознании. Она помнит, что с ней случилось. До жуткого инцидента девушка рассказывала родственникам, что работает "с каким-то зэком". Однако она не знала, что её начальник раньше избивал женщин.
Напомним, в посёлке Сокоч Камчатского края мужчина-повар жестоко избил работницу кафе, которая сделала ему замечание. Избиение попало на камеру видеонаблюдения в заведении. Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и лицам моложе 18 лет. Мужчину нашли и арестовали. Как оказалось, ранее он уже неоднократно нападал на людей. В суде он заявил, что его якобы "хотят очернить".