Семья зверски избитой барменши на Камчатке узнала о произошедшем из новостей

Семья девушки-бармена, которую жестоко избил повар кафе на Камчатке, узнала о ситуации из новостей. Как сообщает SHOT , пострадавшая до сих пор не может рассказать близким о своём состоянии из-за травм.

Уточняется, что девушка находится в сознании. Она помнит, что с ней случилось. До жуткого инцидента девушка рассказывала родственникам, что работает "с каким-то зэком". Однако она не знала, что её начальник раньше избивал женщин.