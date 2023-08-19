В Пермском крае официант зарезал мужчину, упрекнувшего его в сне на работе

В городе Добрянке Пермского края подросток зарезал мужчину за упрёки в том, что тот спит на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в ходе возникшей ссоры несовершеннолетний убийца нанёс своей жертве удар ножом в грудь.