В Пермском крае официант зарезал мужчину, упрекнувшего его в сне на работе
В городе Добрянке Пермского края подросток зарезал мужчину за упрёки в том, что тот спит на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, в ходе возникшей ссоры несовершеннолетний убийца нанёс своей жертве удар ножом в грудь.
"Между подозреваемым, работающим в указанном заведении официантом, и 19-летним мужчиной произошла ссора, причиной которой послужила претензия по поводу сна официанта на рабочем месте. В ходе ссоры, вооружившись ножом, подозреваемый нанёс им один удар в область грудной клетки потерпевшего", — говорится в опубликованном сообщении.
Заведено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ), убийца задержан. Следствие продолжается.
А в посёлке Сокоч Камчатского края мужчина-повар жестоко избил работницу кафе из-за того, что она сделала ему замечание. Расправа была запечатлена камерой видеонаблюдения. Мужчину быстро нашли и арестовали, он уже неоднократно нападал на людей. Сам нападавший утверждает, что его "хотят очернить".
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