Названа возможная причина крушения "Луны-25"

Российская космическая станция "Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли, потому что двигатель не смог автоматически отключиться. Своим предположением с "Газетой.ru" поделился глава Института космической политики Иван Моисеев.

"Двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечётся с поверхностью Луны", — объяснил он.