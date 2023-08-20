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20 августа, 10:45

Названа возможная причина крушения "Луны-25"

Эксперт Моисеев считает, что "Луна-25" разбилась из-за невыключенного двигателя

<p>"Луна-25". Обложка © ТАСС / Белый Андрей</p>

"Луна-25". Обложка © ТАСС / Белый Андрей

Российская космическая станция "Луна-25" могла разбиться о поверхность спутника Земли, потому что двигатель не смог автоматически отключиться. Своим предположением с "Газетой.ru" поделился глава Института космической политики Иван Моисеев.

"Двигатель не отключился. Он должен был снизить орбиту, перевести на посадочную. И если его не отключить вовремя, то орбита будет снижаться и снижаться, пока не пересечётся с поверхностью Луны", — объяснил он.

По его словам, теперь предстоит выяснить причины проблем с двигателем, на это потребуется время.

Разбилась о спутник Земли: "Роскосмос" потерял связь с "Луной-25"

Разбилась о спутник Земли: "Роскосмос" потерял связь с "Луной-25"

Напомним, "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный 11 августа. 21 августа аппарат должен был сесть на Южном полюсе спутника Земли и стать первым запущенным в истории современной России. 16 августа "Луна-25" вышла на окололунную орбиту и прислала первые снимки. 18 августа началась подготовка к посадке, но затем "Роскосмос" сообщил о внештатной ситуации и потере связи с аппаратом. А сегодня в госкорпорации заявили о потере связи с "Луной-25".

Татьяна Миссуми
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